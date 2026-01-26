Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)

Renfe no estaba convencida de que la siderurgia asturiana tuviera capacidad para abastecer rieles con la calidad que requería la primera línea de alta velocidad de España. Lo señala el ingeniero vasco Gonzalo Martín Baranda, que fue protagonista en los preparativos de la primera línea de alta velocidad de España desde su cargo de director general de Ingeniería de Renfe (posteriormente fue presidente de Feve). En su libro “El AVE Madrid-Sevilla. Crónica de una aventura” cuenta como se gestó aquel primer pedido a Ensidesa
| etiquetas: renfe , adif , alta velocidad , arcelor mittal , ensidesa , gijon
A ver, que el accidente se presupone que se ha producido por la rotura de la soldadura de un rail de 1989 y uno de 2023.
Para no ser de fiar el rail de 1989 aun esta en servicio...
Problema no son los raíles, ha sido la soldadura.
Y la falta de mantenimiento e inspección, ese es el verdadero problema.
Ahora de repente se detectan fallos y raíles rotos en la línea mad-BCN, en Galicia… vaya.
Claro ahora se han puesto a revisar, no sea que ocurra otra vez.
Siempre tarde este país, siempre tarde.