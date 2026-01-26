edición general
Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)

Renfe no estaba convencida de que la siderurgia asturiana tuviera capacidad para abastecer rieles con la calidad que requería la primera línea de alta velocidad de España. Lo señala el ingeniero vasco Gonzalo Martín Baranda, que fue protagonista en los preparativos de la primera línea de alta velocidad de España desde su cargo de director general de Ingeniería de Renfe (posteriormente fue presidente de Feve). En su libro “El AVE Madrid-Sevilla. Crónica de una aventura” cuenta como se gestó aquel primer pedido a Ensidesa

Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
"Renfe no estaba convencida de que la siderurgia asturiana tuviera capacidad para abastecer rieles con la calidad que requería la primera línea de alta velocidad de España."

A ver, que el accidente se presupone que se ha producido por la rotura de la soldadura de un rail de 1989 y uno de 2023.

Para no ser de fiar el rail de 1989 aun esta en servicio...
#3 Crtx89
#2
Problema no son los raíles, ha sido la soldadura.

Y la falta de mantenimiento e inspección, ese es el verdadero problema.
Ahora de repente se detectan fallos y raíles rotos en la línea mad-BCN, en Galicia… vaya.

Claro ahora se han puesto a revisar, no sea que ocurra otra vez.
Siempre tarde este país, siempre tarde.
jonolulu #1 jonolulu
"Una delegación de Renfe visitó la fábrica de carril de Thyssen en Alemania con intención de cerrar una compra, pero la compañía germana no garantizaba los requisitos que exigía Renfe y no hubo acuerdo."

:shit:
rendri #4 rendri
Hace unos cuantos curros, inspeccionaba oleoductos y otras instalaciones petroleras y el mejor de todos ellos y mas duradero era el rotaza que hicieron los americanos en los años 50. Era un acero increíble, segun ibas yendo a los mas modernos te dabas cuenta como que algo más nuevo no tiene que ser mejor. Seguramente estaría mas optimizado en los costes pero volvemos a lo de siempre, la puñetera obsolescencia
josde #5 josde
Ensidesa ya no existe en 1997 se llamo Arcelor y al final Mittal lanzo una Opa y se la quedo, los carriles de los trenes los fabrica ArcelorMittal, líder mundial en producción de acero con fabrica en asturias y altos hornos en gijon
