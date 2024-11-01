Primeros buques transitan por el estrecho de Ormuz bajo el nuevo plan de protección de EE. UU.(ENG)

«Los destructores de misiles guiados de la Armada de los Estados Unidos operan actualmente en el Golfo Pérsico tras transitar por el Estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad», declaró el CENTCOM en un mensaje publicado el lunes por la mañana. «Las fuerzas estadounidenses están colaborando activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito de buques mercantes. Como primer paso, dos buques mercantes con bandera estadounidense han transitado con éxito por el Estrecho de Ormuz y continúan su viaje sin contratiempos».