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"Primero los españoles, claro que sí": Vox saca pecho de la 'prioridad nacional' en el debate de investidura de Guardiola

"Primero los españoles, claro que sí": Vox saca pecho de la 'prioridad nacional' en el debate de investidura de Guardiola

“Lo decimos claro, lo subrayamos: prioridad nacional. Llamamos a las cosas por su nombre y por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros”. A diferencia de lo que hizo ayer la candidata del PP, María Guardiola, en su discurso de investidura, su socio de Vox no ha eludido uno de los aspectos más polémicos del pacto de gobierno, que convierte de nuevos en socios a las dos formaciones.

| etiquetas: españoles , vox , investidura , guardiola
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14 comentarios
4 1 0 K 69 actualidad
ipanies #1 ipanies
Un partido anunciando que entra en un gobierno para saltarse la constitución?!?!?!
Se estará preparando un 155 para Extremadura???
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oscarius #10 oscarius
#1 No hay huevos, además de que no se como lo harán para llevar otro Barco Piolín repleto de huéspedes a Badajoz...
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Robaremos primero a los españoles, claro que sí.
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qwertyTarantino #2 qwertyTarantino
Apartheid, pero solo la puntita.
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Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Si se nota de sobra viendo lo que votan a favor en el parlamento europeo.
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#13 BoosterFelix *
"Los nuestros primeros"...

Los "nuestros" son Amancio Ortega, Juan Roig, Ana Botín, Felipe VI, ...

Antes esclavizar a un hijo español que a un hijo de inmigrante.

Seguid votando capitalismo, monarquía, cuentas en Suiza, horas extras no pagadas y pobreza, con vuestros votos y con vuestras proles. Votad a Vox.
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Spirito #8 Spirito
Un psicópata mintiendo. No sé dónde está la noticia.
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Blackat #5 Blackat
Primero los Españoles pero por este orden :

-Aparca primero el que tiene una minusvalia
-Despues el policia, politico,Millonario de turno..
-Despues el camion de carga y descarga pero es posible que le multen por error y tenga que recurrir.
-nadie mas, por que eres un pobre que debe ir en bus.


Y creo que con este ejemplo se ve muy clara la prioridad de VOX y del resto de partidos politicos de mierda.
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aupaatu #6 aupaatu *
Con ocho apellidos españoles ,espero.
Y si son de la España nacionalista mejor
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#12 cybermouse
#6 Y el Mondongo, Smith, Cayetana, Terch..y tal que opinan de eso?
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#7 abogado_del_diablo
Primero los españoles, pero si EEUU vuela un gasoducto crítico para la industria de tu entorno, amenaza con robar Groenlandia, Ceuta y Melilla, te declara la guerra comercial... le "besas el culo" como dice Trump y le apoyas públicamente.
Ídem con Israel.
Así que parece que los españoles vamos como mucho los terceros para los traidores de Vox.
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#9 Kalandraka125
Primero los israelíes, segundo los americanos, tercero los españoles forrados, cuarto todos los demás con pasta, quinto los españoles pobres, y sexto el resto.
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#11 fingulod
¿Se les puede llamar xenofobos?
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#14 dromez
Define españoles.
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menéame