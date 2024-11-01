"Primero los españoles, claro que sí": Vox saca pecho de la 'prioridad nacional' en el debate de investidura de Guardiola

“Lo decimos claro, lo subrayamos: prioridad nacional. Llamamos a las cosas por su nombre y por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros”. A diferencia de lo que hizo ayer la candidata del PP, María Guardiola, en su discurso de investidura, su socio de Vox no ha eludido uno de los aspectos más polémicos del pacto de gobierno, que convierte de nuevos en socios a las dos formaciones.
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Se estará preparando un 155 para Extremadura???
Los "nuestros" son Amancio Ortega, Juan Roig, Ana Botín, Felipe VI, ...
Antes esclavizar a un hijo español que a un hijo de inmigrante.
Seguid votando capitalismo, monarquía, cuentas en Suiza, horas extras no pagadas y pobreza, con vuestros votos y con vuestras proles. Votad a Vox.
-Aparca primero el que tiene una minusvalia
-Despues el policia, politico,Millonario de turno..
-Despues el camion de carga y descarga pero es posible que le multen por error y tenga que recurrir.
-nadie mas, por que eres un pobre que debe ir en bus.
Y creo que con este ejemplo se ve muy clara la prioridad de VOX y del resto de partidos politicos de mierda.
Y si son de la España nacionalista mejor
Ídem con Israel.
Así que parece que los españoles vamos como mucho los terceros para los traidores de Vox.