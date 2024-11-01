Primeras tropas de asalto

Los soldados de asalto o soldados de choque (Sturmtruppen o Stoßtruppen en alemán) eran soldados especializados del Ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. En los últimos años de la guerra, los soldados fueron entrenados para luchar con «tácticas de infiltración», que formaban parte del nuevo método alemán de ataque a las trincheras enemigas.
