Primeras tropas de asalto

Los soldados de asalto o soldados de choque (Sturmtruppen o Stoßtruppen en alemán) eran soldados especializados del Ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. En los últimos años de la guerra, los soldados fueron entrenados para luchar con «tácticas de infiltración», que formaban parte del nuevo método alemán de ataque a las trincheras enemigas.

tul #1 tul
solo fueron carne de cañon barata, por ej la leibstandarte tuvo un 550% de bajas a lo largo de la guerra, un matadero que tuvieron que rellenar por completo con niños mas de 5 veces.
PasaPollo #2 PasaPollo *
Me pregunto qué tiene que ver la Leibstandarte, cuando el artículo se está refiriendo a cómo funcionaron cuando fueron creados, en la PGM, al igual que los arditi italianos.

Edit: Iba para #_1. Recuerdo que me bloqueó hace años porque le cuestioné que los soldados romanos usasen principalmente lanzas a lo largo de toda la historia, como él defendía. En fin.
