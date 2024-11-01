edición general
Primeras palabras del presidente venezolano Nicolás Maduro en Nueva York tras su detención

Nicolás Maduro habló por primera vez mientras era llevado a prisión momentos después de aterrizar en la ciudad de Nueva York el sábado. Casi un día después de que las fuerzas estadounidenses lo emboscaron y lo capturaron en Venezuela, el hombre de 63 años aterrizó en la ciudad de Nueva York en helicóptero. Un convoy de camionetas negras, patrullas y furgonetas blancas partió de la zona tras el aterrizaje del helicóptero, donde, según confirmó una fuente, Maduro era trasladado...

2 comentarios
YSiguesLeyendo
... "Buenas noches. Feliz Año Nuevo", comentó Maduro esposado mientras varios agentes lo flanqueaban a ambos lados en la sede de la DEA.
Cehona
Queda mejor en la sede de la DEA en vez de en el Exxon Building de la sexta avenida.  media
