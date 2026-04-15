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Primeras imágenes del osezno aragonés (aún sin nombre) tras sobrevivir a la hibernación

Primeras imágenes del osezno aragonés (aún sin nombre) tras sobrevivir a la hibernación

El osezno, nacido en 2025, fue grabado con su madre, Claverina, tras la hibernación. Es un hito para la conservación del oso pardo en los Pirineos. Su nacimiento supuso un hito al ser la primera reproducción de una hembra en el Pirineo aragonés después de 50 años. Se ha podido determinar que es un macho. El primer osezno nacido en Aragón en 50 años, del que se tuvo noticias en la primavera de 2025, ha sobrevivido al invierno. Las cámaras de fototrampeo del Gobierno de Aragón lo captaron hace solo unos días junto a su madre, Claverina, tras sa

| etiquetas: imágenes , osezno , oso , aragón , pirineo , hibernación , fototrampeo
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6 comentarios
6 1 0 K 108 ciencia
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
To el invierno con picor de espalda!!! Dios!!!! // Declaro el osezno
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cromax #3 cromax
#2 Muy oyoyoy no sé... Es un bicharraco de unos 30 kilos de peso ya. :-D
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#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#3 Es oyoyoy de libro, un oso amoroso {0x1f60d} {0x1f60d} ... ahora bien, no te acerques que se te meriendan. :-D
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capitan__nemo #5 capitan__nemo
¿Tiempo estimado en que se multipliquen y estemos como en Japon?
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#6 Tunguska08Chelyabinsk13
#5 ¿Quien sabe?, Al ritmo que multiplicamos la población de España, con 10 millones más de habitantes, que hace 33 años. Cualquier día va a ir a desalojar al oso de su cueva para alquiler vacacional.
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menéame