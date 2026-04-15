Primeras imágenes del osezno aragonés (aún sin nombre) tras sobrevivir a la hibernación

El osezno, nacido en 2025, fue grabado con su madre, Claverina, tras la hibernación. Es un hito para la conservación del oso pardo en los Pirineos. Su nacimiento supuso un hito al ser la primera reproducción de una hembra en el Pirineo aragonés después de 50 años. Se ha podido determinar que es un macho. El primer osezno nacido en Aragón en 50 años, del que se tuvo noticias en la primavera de 2025, ha sobrevivido al invierno. Las cámaras de fototrampeo del Gobierno de Aragón lo captaron hace solo unos días junto a su madre, Claverina, tras sa