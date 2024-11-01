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Por primera vez los hombres entran en la cofradía de los Dolores de Marmolejo
En esta localidad jienense se ha permitido por vez primera que los hombres puedan entrar como hermanos de pleno derecho. De este modo se cambia una tradición que se mantenía desde hace casi un siglo.
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:
religión
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andalucía
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#2
Pacofrutos
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Ahora que están dentro ambos se preguntan para qué querían entrar.
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#1
YSiguesLeyendo
uy, ¿hembrismo? ¡esto debe ser un error, una confusión! si todos sabemos que el hembrismo ni existe ni ha existido nunca, ¿verdad? jajá
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#3
bronco1890
Son sus costumbres y hay que respetarlas
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