Primera semana de guerra contra Irán: gasolina, luz, hipoteca, vuelos, cesta de la compra y pensiones, así golpea ya a tu economía

El cierre casi total del estrecho de Ormuz ha provocado un aumento inmediato en los precios energéticos, con el combustible registrando ya una subida de 10 céntimos por litro en apenas una semana y la electricidad encareciéndose un 13% respecto al mes anterior. Hay un efecto que los análisis de primeras horas tienden a subestimar: el impacto sobre los fertilizantes y los alimentos. Los países del Golfo producen el 30% de los fertilizantes a escala mundial y también hacen una importante aportación al comercio del acero.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Un saludo a todos los que apoyan esta guerra por la libertad, democratización, petróleo, armas nucleares… del pueblo iraní pero callan ante la libertad de los pueblos saudí, qatari,…

Sin gente como vosotros no sería posible
Arzak_ #2 Arzak_
La culpa como siempre es del gobierno social-comunista-bolivariano y del dictador Sancho Pérrez. :troll:
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Ya cogía poco el coche, ahora lo voy a coger menos todavía
Io76 #5 Io76
Y los derechuzos vendepatrias lamiendo las botas de los genocidas anglosionistas, no se puede dar más asco.
#1 jengitsme
10cts/l? En Valencia ya anda por 30...
