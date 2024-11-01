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La primera huelga general de Educación Infantil de la historia

La primera huelga general de Educación Infantil de la historia

Las educadoras se levantan por primera vez en defensa de un ciclo desligado del resto de etapas educativas en el que conviven una decena de modelos de gestión y se atiende hasta a ocho bebés por persona con salarios mínimos. “Es una huelga histórica, nunca se ha visto algo así en el sector cero-tres a nivel estatal. Estamos contentas de que por fin nos hayamos atrevido. El detonante es que llevamos década de maltrato institucional.

| etiquetas: huelga general , educación infantil , educadoras
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6 comentarios
9 2 0 K 118 actualidad
angelitoMagno #4 angelitoMagno
La huelga, organizada por la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles y CGT, está que se integre el 0-3 como etapa educativa de pleno derecho y no fragmentado como está en la actualidad, algo que, a día de hoy no existe reflejado en la LOMLOE y tampoco en el Proyecto de Ley recientemente aprobado ... Las educadoras madrileñas en lucha aseguran que están en conversaciones con el ministerio para que se cree una norma específica. “Por el momento, no hay nada escrito, y hasta que no lo veamos, hay que seguir luchando”, expresa Rius.

¿Huelga estatal? ¿En conversaciones con el ministerio? ¿Pero esta gente no se ha enterado de que las competencias son de las comunidades autónomas? :-O :-O
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FunFrock #5 FunFrock
#4 estatal como las tortillas estatales
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#1 jjmf
Me da la impresión de que el titular es tan exagerado que es un bulo.
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ipanies #2 ipanies
#1 No, es un asunto complicado porque las escuelas infantiles en muchos casos son municipales y otras autonómicas, esto hace más complicado conseguir unificar a todos los centros y trabajadores para llegar a plantear una huelga general. Si va a ser histórica en su sector ;)
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#3 Cuchifrito *
#2 Y tanto que es complejo, en otros muchos casos son centros privados e irán a la huelga probablemente con el beneplácito del empresario, curioso cuanto menos.
Las maravillas de la colaboración publico-privada que tanto gusta a algunos.
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#6 amusgada
#1 ¿cual es la exageración? ¿que sea la primera vez que se consigue montar una huelga en ese sector? Mamina, con la de titulares clickbaiterosy sensacionalistas que pululan por aquí y te molesta uno descriptivo o_o
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menéame