La primera huelga general de Educación Infantil de la historia

Las educadoras se levantan por primera vez en defensa de un ciclo desligado del resto de etapas educativas en el que conviven una decena de modelos de gestión y se atiende hasta a ocho bebés por persona con salarios mínimos. “Es una huelga histórica, nunca se ha visto algo así en el sector cero-tres a nivel estatal. Estamos contentas de que por fin nos hayamos atrevido. El detonante es que llevamos década de maltrato institucional.