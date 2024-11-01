edición general
La primera cesárea en una mujer viva [Eng]

A principios del siglo XVI, en el pequeño pueblo suizo de Siegershausen, un hombre llamado Jacob Nufer se enfrentaba a una situación de desesperación inimaginable [...] La historia apareció por primera vez en el apéndice de la traducción al latín del tratado Traitte nouveau de Phystirotomotokie, ou enfantement Caesarien , del escritor médico francés François Rousset, traducido por Bauhin. En este extraordinario texto, Rousset hizo una declaración muy audaz y controvertida:

#1
Creo que la primera ¿y única? autocesárea exitosa la hizo Inés Ramírez el año 2000, con un cuchillo de cocina y tras tomar alcohol de uso médico. Supongo que su hijo debe tener complicado portarse mal ante la persona que hizo eso por los dos.
