Primer tráiler y fecha de estreno del remake de The Ghost in the Shell por el estudio Science Saru (ING)

Primer tráiler y fecha de estreno del remake de The Ghost in the Shell por el estudio Science Saru (ING)

La adaptación del manga de Masamune Shirowpor por el estudio Saru Science (Scott Pilgrim Takes Off, Dan Da Dan) va por buen camino. Finalmente, el tráiler también confirma que The Ghost in the Shell se estrenará en julio de 2026.

miedo me da, son capaces de superar el mierdon que cagaron la ultima vez
Sigo teniendo grabado todo GITS, supongo que muchos me conoceréis por aquí y entenderéis mi avatar. Para mi es la obra más grande, y personalmente la que más me ha impactado. y Personalmente no veo forma de mejorarla. Veremos.
Os lo advierto, cabrones. Como la banda sonora no sea de Yoko Kanno, os vais a enterar.
Pero es necesario? La original ya era un peliculón.
