Primer paso para levantar nuevos centros de datos en Zaragoza: Microsoft ya tiene licencia para acceder y limpiar la parcela de Puerto Venecia

Fue el pasado mes de noviembre cuando el Gobierno de Aragón dio el visto bueno al proyecto de Microsoft para desarrollar tres centros de datos en la provincia de Zaragoza, más concretamente en La Muela (Centrovía), Villamayor de Gállego y Puerto Venecia. Desde entonces el gigante tecnológico lleva trabajando para acelerar al máximo los trámites de su iniciativa y es ahora cuando han conseguido un nuevo hito en su proyecto: el próximo lunes, el consejo de Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de la capital aragonesa concederá a Microsoft la lic