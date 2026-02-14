edición general
4 meneos
13 clics
Primer paso para levantar nuevos centros de datos en Zaragoza: Microsoft ya tiene licencia para acceder y limpiar la parcela de Puerto Venecia

Primer paso para levantar nuevos centros de datos en Zaragoza: Microsoft ya tiene licencia para acceder y limpiar la parcela de Puerto Venecia

Fue el pasado mes de noviembre cuando el Gobierno de Aragón dio el visto bueno al proyecto de Microsoft para desarrollar tres centros de datos en la provincia de Zaragoza, más concretamente en La Muela (Centrovía), Villamayor de Gállego y Puerto Venecia. Desde entonces el gigante tecnológico lleva trabajando para acelerar al máximo los trámites de su iniciativa y es ahora cuando han conseguido un nuevo hito en su proyecto: el próximo lunes, el consejo de Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de la capital aragonesa concederá a Microsoft la lic

| etiquetas: centros , datos , zaragoza , microsoft , licencia , puerto , venecia
4 0 0 K 46 actualidad
10 comentarios
4 0 0 K 46 actualidad
Cosmos1917 #2 Cosmos1917 *
Esto es el equivalente a dejar que los yankees monten sus bases militares en tu territorio. Hay gente que aún no lo ve y se centra en el impacto ambiental(que también), pero el mundo esta cambiando muy rápido y no somos conscientes que le estamos regalando millones de dolares en forma de datos a una potencia extranjera. Estos datacenters los usaran contra nosotros tarde o temprano aprovechándo nuestra drogodependencia en sus paltaformas (inflitradas hasta arriba por la CIA y el Mossad por cierto).
1 K 27
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#2 pues lo veo al revés, porque dependen de una fuente de energía extranjera, ahí el enchufe se corta pronto
1 K 19
Cosmos1917 #7 Cosmos1917 *
#5 Si claro, pero antes de que tu puedas llegar a ese punto ellos tienen otras herramientas de presión para que esa opción llegue a ser el menor de tus problemas.
0 K 7
#4 endy *
Luego pasará esto: puestos de trabajo generados 50 y la mitad subcontratados.
2 K 21
JRambo #10 JRambo
#4 y si fuese así, aún serían 50 sueldos más que los que pagas tú.
0 K 6
vicvic #8 vicvic *
Como en todo, queremos disfrutar de las tecnologías que nos ofrecen pero no queremos las infraestructuras necesarias para dar soporte. Un clásico,vaya.
1 K 18
#9 dclunedo
¿A que a estos no les dicen que no hay puntos de luz disponibles en la red?. ¿Apuestas? :take: :popcorn:
0 K 7
spacos #1 spacos
Lo unico a lo que vienen es a coger toda la agua y electricidad baratas que puedan. Despues cuando se quede seco, adios muy buenas... Vaya politicos que tenemos, inutiles a todos los niveles
0 K 6
JRambo #3 JRambo
En Zaragoza también, eh? ¿No abrió recientemente Amazon también un datacenter por ahí? Supongo que lo ven como el lugar equidistante a Madrid y Barcelona, que al mismo tiempo tiene agua para la refrigeración, clima adecuado (no es sitio de riadas frecuentes o similares), y terreno en abundancia. Buenas noticias para los maños en todo caso.
0 K 6
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#3 mucho viento y mucho sol
0 K 7

menéame