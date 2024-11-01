edición general
El primer país en implementar la RBU ha sido Islas Marshall [ENG]

Marshall Islands lanza el primer sistema de renta básica universal gestionado mediante criptomoneda del mundo: cada uno de sus más de 33.000 ciudadanos recibirá unos 800 USD al año —pagados trimestralmente—, a través de una stablecoin llamada USDM1 o mediante cheque o depósito bancario. El pago podrá realizarse también por medio de una billetera digital oficial —Lomalo— con el fin de llegar a zonas remotas sin infraestructura bancaria, estableciendo así una red de protección social universal basada en blockchain.

estemenda #1 estemenda
800 dólares al año no es la idea que yo tengo de una RBU.
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Si fuera Lobueno tendría más tirón
