El primer país en implementar la RBU ha sido Islas Marshall [ENG]

Marshall Islands lanza el primer sistema de renta básica universal gestionado mediante criptomoneda del mundo: cada uno de sus más de 33.000 ciudadanos recibirá unos 800 USD al año —pagados trimestralmente—, a través de una stablecoin llamada USDM1 o mediante cheque o depósito bancario. El pago podrá realizarse también por medio de una billetera digital oficial —Lomalo— con el fin de llegar a zonas remotas sin infraestructura bancaria, estableciendo así una red de protección social universal basada en blockchain.
| etiquetas: renta básica universal , implementación nacional , stablecoin