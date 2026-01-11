edición general
3 meneos
5 clics
El primer ministro sueco recuerda a Trump la muerte de soldados daneses en Irak y Afganistán: "debería estar agradecido"

El primer ministro sueco recuerda a Trump la muerte de soldados daneses en Irak y Afganistán: "debería estar agradecido"

"Estados Unidos debería estar agradecido a Dinamarca porque ha sido un aliado muy leal a lo largo de los años", ha dicho, y ha recordado que "en Irak y Afganistán medio centenar de soldados daneses han pagado el más alto precio por su lealtad". En concreto, 43 soldados daneses han muerto desplegados en Afganistán y otros 7 en Irak. "Ha aumentado el riesgo de que se sacrifique a países pequeños. Y para Suecia es una preocupación seria".

| etiquetas: suecia , dinamarca , estados unidos , groenlandia , otan
2 1 0 K 32 dinamarca
1 comentarios
2 1 0 K 32 dinamarca
#1 santofimia84_6279effa6e9
España les ayudo en su independencia y finalmente nos declaró la guerra con Engañizas para después quedarse parte del territorio, no contento nos hizo firmar el tratado Versalles y nos terminó de restregar por el barro.
Con lo que unos cuantos soldados daneses se la sudan totalmente.
1 K 16

menéame