El primer ministro sueco recuerda a Trump la muerte de soldados daneses en Irak y Afganistán: "debería estar agradecido"

"Estados Unidos debería estar agradecido a Dinamarca porque ha sido un aliado muy leal a lo largo de los años", ha dicho, y ha recordado que "en Irak y Afganistán medio centenar de soldados daneses han pagado el más alto precio por su lealtad". En concreto, 43 soldados daneses han muerto desplegados en Afganistán y otros 7 en Irak. "Ha aumentado el riesgo de que se sacrifique a países pequeños. Y para Suecia es una preocupación seria".