El primer delito espacial se resuelve con un giro sorprendente: pena de cárcel y multa... pero no para la astronauta

Para ello tenemos que remontarnos hasta el año 2019, cuando Summer Worden denunciaba a la que fuera su pareja, la astronauta Anne McClain, de haber estado accediendo a su cuenta bancaria con sus contraseñas desde el espacio. Y McClain reconoció haber accedido a dicha cuenta mientras estaba en la Estación Espacial Internacional (ISS), aunque insistió en que lo hizo simplemente para revisar las cuentas conjuntas de la pareja, tal y como lo hacía habitualmente en la Tierra.
| etiquetas: justicia , delito , espacio
Cierro al salir...
... que recuerdos me trae estas cosas a JavierB.
Worden había mentido a las autoridades sobre las fechas de apertura de la cuenta bancaria y sobre cuándo había cambiado las credenciales