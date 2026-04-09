El primer delito espacial se resuelve con un giro sorprendente: pena de cárcel y multa... pero no para la astronauta

Para ello tenemos que remontarnos hasta el año 2019, cuando Summer Worden denunciaba a la que fuera su pareja, la astronauta Anne McClain, de haber estado accediendo a su cuenta bancaria con sus contraseñas desde el espacio. Y McClain reconoció haber accedido a dicha cuenta mientras estaba en la Estación Espacial Internacional (ISS), aunque insistió en que lo hizo simplemente para revisar las cuentas conjuntas de la pareja, tal y como lo hacía habitualmente en la Tierra.