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El primer delito espacial se resuelve con un giro sorprendente: pena de cárcel y multa... pero no para la astronauta

El primer delito espacial se resuelve con un giro sorprendente: pena de cárcel y multa... pero no para la astronauta

Para ello tenemos que remontarnos hasta el año 2019, cuando Summer Worden denunciaba a la que fuera su pareja, la astronauta Anne McClain, de haber estado accediendo a su cuenta bancaria con sus contraseñas desde el espacio. Y McClain reconoció haber accedido a dicha cuenta mientras estaba en la Estación Espacial Internacional (ISS), aunque insistió en que lo hizo simplemente para revisar las cuentas conjuntas de la pareja, tal y como lo hacía habitualmente en la Tierra.

| etiquetas: justicia , delito , espacio
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7 comentarios
5 1 0 K 72 actualidad
Furiano.46 #1 Furiano.46 *
Fue una consulta astronómica....:troll:

Cierro al salir...
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
#1 no me extraña que queden tan pocos furianos ....
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Furiano.46 #6 Furiano.46
#2 con uno de los míos ya están perdidos, :-D
1 K 26
Garbns #3 Garbns
#1 si fuera la Caixa le hubieran cobrado comisiones fijo
1 K 20
devilinside #4 devilinside
#3 Y de la hostia, es una consulta extraterrestre
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OCLuis #5 OCLuis *
#1 Esperemos que la multa no sea estratosférica...

... que recuerdos me trae estas cosas a JavierB.
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taSanás #7 taSanás
#teahorrounclick

Worden había mentido a las autoridades sobre las fechas de apertura de la cuenta bancaria y sobre cuándo había cambiado las credenciales
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menéame