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Prime Video Ultra: 5 dólares por quitar la publicidad y tener 4K

Si pasaste por el aro y estabas pagando los 2 euros al mes para eliminar la publicidad de Amazon Prime Video, debes saber que ahora pagarás más con Prime Video Ultra. Como siempre ocurre, ha sido en Estados Unidos donde se ha anunciado esta subida de precio para el complemento sin anuncios. Subida de precio que comenzará a desplegarse en el resto de mercados a partir de las próximas semanas o meses, en el mejor de los casos.La suscripción gratuita con Amazon Prime se degrada reduciendo la calidad de imagen.

| etiquetas: amazon prime , 4k , precio
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3 comentarios
1 0 0 K 17 actualidad
Mediorco #2 Mediorco
Lo mejor es pasar de la tele y no pagar ningún canal de pago. No veas lo que uno ahorra, sobre todo en tiempo :-O :-O
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Tengo el prime normal x las entregas... si me dan tv pues perfe, aunque sea con anuncios... nada superará el "volvemos en 7 minutos"
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mondoxibaro #3 mondoxibaro
Acabó de darme de baja, no por esto...si no por todo lo que es EE.UU en este momento. Hay vida fuera de la órbita americana ( y sionista)
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menéame