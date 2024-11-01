La presión internacional obliga a Bruselas a dar marcha atrás en sus regulaciones climáticas

El reciente cambio de rumbo de la UE revela un giro notable, ya que las estrictas regulaciones climáticas están perdiendo peso tras la enorme presión ejercida por Estados Unidos y Catar sobre Bruselas. En el centro de la disputa se encontraban las normas ESG —normativas europeas sobre factores ambientales, sociales y de gobernanza—, cuyo objetivo original era crear modelos de negocio más transparentes y divulgar los riesgos. [eng]