La presión internacional obliga a Bruselas a dar marcha atrás en sus regulaciones climáticas

El reciente cambio de rumbo de la UE revela un giro notable, ya que las estrictas regulaciones climáticas están perdiendo peso tras la enorme presión ejercida por Estados Unidos y Catar sobre Bruselas. En el centro de la disputa se encontraban las normas ESG —normativas europeas sobre factores ambientales, sociales y de gobernanza—, cuyo objetivo original era crear modelos de negocio más transparentes y divulgar los riesgos. [eng]

estemenda
lobby groups repeatedly emphasized their industry priorities, arguing that high standards jeopardized their markets
La presión "internacional"... El artículo viene a contar que la UE no podrá soportar la presión de los lobbys.
Dragstat
#2 no se por qué hablan de presión internacional de forma genérica, en el propio artículo hablan de Estados Unidos y los países árabes. Y tiene lógica, países que se lucran gracias a los combustibles fósiles y no tienen intención de que haya una transición. El mayor problema que ha tenido Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha sido precisamente la dependencia del gas y el petroleo de países bananeros. Habría que incrementar la velocidad de transición para para limitar su dependencia cuanto antes.
azathothruna
#4 Los chinos tambien se les adelantaron en eso :troll:
estemenda
#4 Ya sabes, para nosotros "presión internacional" se refiere a la de los estados, no a la de particulares que sí, son internacionales la verdad.
NPCMeneaMePersigue
Los mismos que presionaron a Mazon para no hacer nada el 29 de octubre están detrás de esto
#3 pozz
Muchas de las chorradas que se han aprobado en estos ultimos años, es cuestión de tiempo que acaben siendo tumbadas.
