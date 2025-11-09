edición general
7 meneos
8 clics
El presidente de Zambia tiene que abandonar un mitin tras ser apredeado por varios mineros indignados con su gestión

El presidente de Zambia tiene que abandonar un mitin tras ser apredeado por varios mineros indignados con su gestión

El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, tuvo que abandonar de manera apresurada un mitin en el norte del país después de que un grupo de mineros insatisfechos con las políticas gubernamentales sobre el sector le apedreasen durante un discurso. El mandatario pudo ser desalojado sin resultar herido, pero un vehículo policial fue volcado e incendiado por los protestantes. La noticia se lee con el lector inmersivo.

| etiquetas: presidente , zambia , mitin , apedreado , mineros , gestión
7 0 0 K 90 politica
5 comentarios
7 0 0 K 90 politica
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Putos mineros fachas nazis. Mira que apedrear a un presidente racializado.
2 K 39
Lutin #2 Lutin
Así hay que actuar, si aquí cuando lo de la Dana hubieran cogido a Mazón y lo hubieran corrido a pedradas al desgraciado antes hubiera dimitido y sería juzgado el impresentable.
1 K 12
#4 kaos_subversivo
Yo dislexia amo
0 K 11
EvilPreacher #5 EvilPreacher *
Hay cierta poética en que sean piedras lo que han usado los mineros para protestar.
0 K 10
Torrezzno #1 Torrezzno
Muy bien, ese es el camino
2 K 8

menéame