El presidente de Zambia tiene que abandonar un mitin tras ser apredeado por varios mineros indignados con su gestión

El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, tuvo que abandonar de manera apresurada un mitin en el norte del país después de que un grupo de mineros insatisfechos con las políticas gubernamentales sobre el sector le apedreasen durante un discurso. El mandatario pudo ser desalojado sin resultar herido, pero un vehículo policial fue volcado e incendiado por los protestantes. La noticia se lee con el lector inmersivo.