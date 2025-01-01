edición general
El presidente recién elegido de Polonia propone una importante reforma constitucional [ENG]

El presidente recién elegido de Polonia propone una importante reforma constitucional [ENG]

El recién elegido presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha anunciado planes para realizar cambios radicales en la constitución del país, con propuestas destinadas a alterar casi todas las secciones de la ley fundamental del país. Como presidente, Nawrocki se ha comprometido a implementar una agenda nacionalista, incluidas reformas constitucionales para ampliar los poderes presidenciales, restringir la independencia judicial y fortalecer las protecciones fronterizas.

#1 cocococo *
Los pocos polacos que conozco son iguales, muy aplicados e inteligentes... pero chungos, se creen que saben más que nadie, más que ellos mismos, pedantes, egocéntricos, seres superiores.

Un polaco que estaba en el trabajo llegó aquí sin apenas hablar español y al cabo de tres meses ya nos quería dar clases de español a todos nosotros, una pasada. Una vez dije "eso es palabro técnico que se usa poco"... y va el polaco y me llama la atención porque palabra es de género gramatical femenino y entonces se dice "palabra"..., yo le contesté "vete a tomar por culo".
sotillo #2 sotillo
#1 No se contesta, se dice: Pon de beber, a todos menos a este, por listo
#3 meta
#1 la verdad es que me extraña poco que se hayan pasado ocupados la mayor parte del último milenio
Bifaz #4 Bifaz *
#1 dle.rae.es/palabro
"vete a tomar por culo" tampoco está mal...
Mltfrtk #6 Mltfrtk
Un asqueroso nazi que debería estar en prisión, proponiendo reformas constitucionales :palm:
obmultimedia #5 obmultimedia
Este no sera tambien un pintor frustrado?
riska #7 riska
Todos los frustrados incapaces sueñan con mandar. Nunca se les ha hecho casito en la pandilla y quieren resarcirse. No falla.
Acaparar poder lo llevan en sus genes, de otro modo son irrelevantes entre amigos y conocidos.
Lo que no entiendo, lo digo con franqueza, como la gente no los cala y los vota?
Destilan arrogancia e incompetencia y los votan.
Legislan en contra de los intereses generales y los votan.
Les roban y los votan.
No lo entiendo!!
