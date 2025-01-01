El presidente recién elegido de Polonia propone una importante reforma constitucional [ENG]

El recién elegido presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha anunciado planes para realizar cambios radicales en la constitución del país, con propuestas destinadas a alterar casi todas las secciones de la ley fundamental del país. Como presidente, Nawrocki se ha comprometido a implementar una agenda nacionalista, incluidas reformas constitucionales para ampliar los poderes presidenciales, restringir la independencia judicial y fortalecer las protecciones fronterizas.