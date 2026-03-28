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El presidente de EEUU rebautiza el estrecho de Ormuz como el "estrecho de Trump"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este viernes "estrecho de Trump" al estrecho de Ormuz, el área controlada por Irán por donde pasa la quinta parte...

| etiquetas: ormuz , trump
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7 comentarios
5 1 0 K 51 actualidad
#3 Leclercia_adecarboxylata
Hoy en "noticias de un loco gilipollas"....
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LinternaGorri #2 LinternaGorri *
Lo leí antes en el trump street journal y el new york trump's, que el trump's day dijo algo asi desde la trumphouse. Suerte que todavía no le ha dado por la trumpspaña, después de haber creada hasta la trumponu.
Habrá que piense que es un poco gilipollas, senil y egocéntrico este señor, pero si así fuera ningún cultivado diri.gente europeo le haría seguidismo servil e irracional. Perdón, he dicho europa pero es eutrompa.
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eltxoa #5 eltxoa
Estrecho del Golfo de América
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#6 UNX
Por cosas como estas El Mundo Today pierde lectores.
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Relacionada con por qué le gusta poner su nombre a todo lo que le rodea:
www.meneame.net/story/trump-siempre-gusta-rodearme-perdedores-porque-h
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#4 pirat *
ayusadas es la versión castiza de trampadas
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Rixx #7 Rixx
En breve viviremos en el planeta Trump; su satélite, Melania. :troll:
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menéame