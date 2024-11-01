edición general
6 meneos
5 clics
El presidente del Consejo Europeo responde a la provocación de Trump de impulsar a la ultraderecha: "La amenaza de interferir en Europa es inaceptable"

El presidente del Consejo Europeo responde a la provocación de Trump de impulsar a la ultraderecha: "La amenaza de interferir en Europa es inaceptable"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha avisado este lunes a Washington de que los aliados no se amenazan entre sí con interferir en la vida democrática de los otros, al tiempo que ha llamado a la Unión Europea a asumir que las alianzas "ya no son las mismas" de antaño y defender la fortaleza de Europa.

| etiquetas: respuesta , presidente , consejo , europeo , trump , ultraderecha , inaceptable
5 1 0 K 82 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 82 actualidad
#3 username
USA ya no es una democracia completa, y está tratando de implementar su modelo es su vasallo
2 K 40
gale #4 gale
La UE debería defender que los Estados Unidos se disuelvan formando 50 países diferentes. Que nos da igual, pero por fastidiar.
1 K 28
mmlv #2 mmlv
¿Y que piensan hacer? ¿Poner cara en enfadados y dejar de respirar durante un minuto, para luego seguir comiéndole la polla a Trump como de costumbre?
0 K 18
valandildeandunie #1 valandildeandunie
Y para mostrar que es muy inaceptable y mucho inaceptable apretarán muy fuerte los puñitos.


Menuda puta mierda de lamebotas y pusilánimes tenemos al frente.
0 K 12
Nómada_sedentario #5 Nómada_sedentario *
La agenda es convertir a Europa en un páramo ultraliberal, donde prime la ley del más fuerte (adiós al mundo basado en reglas) y todo se convierta en un o conmigo (vasallaje) o contra mí. Y como no estés conmigo, te van a llover ostias por todas partes.
Imaginaos:
Si quieres sanidad, te la pagas.
Si quieres justicia, te la pagas.
Si quieres educación, te la pagas.
Si quieres seguridad, te la pagas.
Las empresas (incluso de alimentación), no tienen apenas prohibiciones.
Los trabajadores y…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame