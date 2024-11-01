El presidente del Consejo Europeo responde a la provocación de Trump de impulsar a la ultraderecha: "La amenaza de interferir en Europa es inaceptable"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha avisado este lunes a Washington de que los aliados no se amenazan entre sí con interferir en la vida democrática de los otros, al tiempo que ha llamado a la Unión Europea a asumir que las alianzas "ya no son las mismas" de antaño y defender la fortaleza de Europa.
Menuda puta mierda de lamebotas y pusilánimes tenemos al frente.
Imaginaos:
Si quieres sanidad, te la pagas.
Si quieres justicia, te la pagas.
Si quieres educación, te la pagas.
Si quieres seguridad, te la pagas.
Las empresas (incluso de alimentación), no tienen apenas prohibiciones.
