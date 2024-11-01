Presidente del Congreso de Honduras tacha de "traición a la patria" la declaratoria de Asfura como mandatario electo

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, tachó de "traición a la patria" la decisión de un miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de apoyar la declaratoria de Nasry 'Tito' Asfura como presidente electo. En un mensaje especial, de casi 15 minutos, Redondo tildó como "profundamente preocupante el silencio" de las misiones observadoras. "Un silencio que no puede entenderse como neutralidad, sino como sumisión política frente al dominio y la presión ejercida por Donald Trump", añadió.