El presidente de la Conferencia Episcopal confiesa su "dolor" ante el caso de abusos del obispo de Cádiz
Luis Argüello admite la "verosimilitud" de la denuncia contra el prelado Rafael Zornoza aunque muestra su empatía con el acusado
luis argüello
,
abusos
,
cádiz
,
pederastia
,
dolor
#1
Ratoncolorao
Mucho dolor pero no le pagan indemnizaciones a las víctimas, las humillan y ningunean, a algunos curas condenados pos abusos sólo los cambian de parroquia y se dedican a demonizar a adultos homosexuales que tienen sexo consentido entre ellos mientras dentro de la iglesia se dedican a abusar de menores. Muy fuerte lo suyo.
0
K
20
#5
JuanCarVen
#1
Comportamiento indigno hasta para la mafia. Grupo cerrado con privilegios que desprecia al resto. PP, COPE,... poseen el comportamiento de una casta defienden a los suyos incluso contra toda ética o evidencia.
0
K
14
#3
vviccio
¿Qué hace la justicia con los cómplices y los encubridores de pederastas?.
0
K
13
#6
pedrobotero
Pero... si al final es culpable lo van a meter en el caldeiro o lo cambian de diócesis?
0
K
10
#7
Spirito
#6
Se sienten tan impunes que siguen y siguen.
Espero ver en las noticias a hijos de perra vende humos como el obispo este y su gremio engrulletados, para juicio justo y que pasen unos pocos años de cárcel.
La mayoría de clérigos (sacerdotes, pastores, imanes, rabinos, chamanes...) son psicópatas que se aprovechan del sistema.
Ya hay tesis y doctorados de sobra para afirmarlo, aunque se intentan ocultar.
Pero estos cabrones sirven al poder extraordinariamente... y el poder los encubre: control de masas, se llama.
0
K
8
#2
Rogue
Que sorprecha. eh!
0
K
8
#4
Spirito
*
Bueno, ya estamos hartos de perdones sin acción en abusos sexuales, en crímenes diversos, en genocidos, en negocios espurios y su mundo de mafia apoyando al poder de turno y/o golpes de Estado democráticos... es decir, de una verdadera organización criminal.
Qué indemnicen con cifras millonarias, que dejen de cobrar por visitar las iglesias que construyó con dolor y sangre el Pueblo, que dejen de vender humo precio de oro imponiendo limosnas que llegan a un 1% a los pobres...
Ya sé qué pido mucho. Por eso solo pido que se extingan, por favor, que son un cáncer para cualquier civilización que quiera progresar.
0
K
8
