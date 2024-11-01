edición general
El presidente de la Asamblea propone añadir "presuntamente" a los minutos de silencio por violencia de género

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, lo ha propuesto esta mañana en la Junta de Portavoces.

| etiquetas: ossorio , presuntamente , minuto de silencio
Comentarios destacados:    
#3 crissis
Para la muerte en casos de violencia de género cuando no ha habido juicio todavía.

Hasta que una persona es declarada culpable, es inocente.

#.2
4 K 57
#6 sliana
Tratándose de ésta gente, minutos de presunto silencio
2 K 33
#5 Marisadoro *
"<<Presuntamente>>La Asamblea de Madrid le da <<presuntamente>> la máxima importancia <<presuntamente>> a la lucha contra la violencia de <<presuntamente>> género y a los minutos de silencio como una manifestación más <<presuntamente>> de esa lucha contra esta lacra <<presuntamente>>"
1 K 32
#4 gershwin
"la presuntamente última víctima de violencia de género en la región"
Incluso un asesino machista tiene derecho a presunción de inocencia a parte de que en puntuales ocasiones se achaca a viogen indiciariamente o periodísticamente y luego no lo fue.
2 K 31
quitamelpiedencima #1 quitamelpiedencima
30 segundos por la violencia de género, otros 30 por las denuncias falsas, y todos contentos, no?
4 K 30
Moixa #7 Moixa
He creido que era el mundo today
0 K 14
frg #2 frg
Pero el presuntamente ¿es para la violenvia de género o para la muerte?

Igual ahora me entero que no se mueren ...
0 K 11
Battlestar #8 Battlestar
Qué tal "minuto de silencio por la victima asesinada en X" o "minuto de silencio por las victimas asesinadas" así sin especificar más?
0 K 10
#10 vituwaf
#8 Si no dice "género" a las feminazis no les vale. Ellas sólo están para su propaganda.
1 K 19
#9 SantanaS
Una presunta ostia se merece
0 K 7

