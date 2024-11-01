·
7266
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
8510
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
3687
clics
Soy Arturo González-Campos. Pregúntame
3410
clics
Juan Carlos: "Queridísimo papá…"
3510
clics
Los intocables
más votadas
779
Condena al fiscal general en 7 días y ralentiza la investigación al novio de Ayuso durante 134 días: las dos velocidades de la Justicia en España
339
El abogado de Manos Limpias deja el caso de Begoña Gómez por su uso con fines "políticos"
575
El 'fenómeno Rufián': cómo un "catalán, de izquierdas, republicano e independentista" es uno de los políticos más valorados de España
389
El PP pagó 680.000 euros de dinero público al canal que catapultó a Vito Quiles
360
Daniel Esteve (Desokupa) está obsesionado conmigo: me dedica a diario insultos homófobos
publicadas
en cola
5
meneos
39
clics
El presidente de la Asamblea propone añadir "presuntamente" a los minutos de silencio por violencia de género
El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, lo ha propuesto esta mañana en la Junta de Portavoces.
ossorio
presuntamente
minuto de silencio
politica
#3
crissis
Para la muerte en casos de violencia de género cuando no ha habido juicio todavía.
Hasta que una persona es declarada culpable, es inocente.
#6
sliana
Tratándose de ésta gente, minutos de presunto silencio
#5
Marisadoro
"<<
Presuntamente
>>La Asamblea de Madrid le da <<
presuntamente
>> la máxima importancia <<
presuntamente
>> a la lucha contra la violencia de <<
presuntamente
>> género y a los minutos de silencio como una manifestación más <<
presuntamente
>> de esa lucha contra esta lacra <<
presuntamente
>>"
#4
gershwin
"la
presuntamente
última víctima de violencia de género en la región"
Incluso un asesino machista tiene derecho a presunción de inocencia a parte de que en puntuales ocasiones se achaca a viogen indiciariamente o periodísticamente y luego no lo fue.
#1
quitamelpiedencima
30 segundos por la violencia de género, otros 30 por las denuncias falsas, y todos contentos, no?
#7
Moixa
He creido que era el mundo today
#2
frg
Pero el
presuntamente
¿es para la violenvia de género o para la muerte?
Igual ahora me entero que no se mueren ...
#8
Battlestar
Qué tal "minuto de silencio por la victima asesinada en X" o "minuto de silencio por las victimas asesinadas" así sin especificar más?
#10
vituwaf
#8
Si no dice "género" a las feminazis no les vale. Ellas sólo están para su propaganda.
#9
SantanaS
Una presunta ostia se merece
