La presidenta de Confebask se pregunta "qué aporta ELA al país"

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, se mostró hoy muy crítica con el sindicato ELA, al que acusó de adoptar "el conflicto y la confrontación en detrimento del dialogo, la negociación y el acuerdo".

ostiayajoder
Plantaros cara, hija de puta.
Peka
El sindicato ELA va por el buen camino, la patronal esta muy molesta.

Para el que no conozca al sindicato ELA, tiene una caja de resistencia desde 1978 año que salió de la clandestinidad y que usamos para superar los conflictos cuando no queda mas remedio y se paga 1.500€ mes a cada trabajador que sigue la huelga.

Resultado, se ganan los conflictos y se consiguen los mejoras salariales y laborales.
aupaatu
Que dejan de aportar los empresios para que los trabajadores tengan que recurrir a los sindicatos.
Sería una reflexión que tendrá que hacerse Confebask para entender que el pais y las empresas lo conforman los trabajadores
arturios
Le tengo manía a ELA, por muchas y buenas razones, pero ¿qué coño aporta confebask al país? esos si que son "el conflicto y la confrontación y el detrimento del dialogo, la negociación y el acuerdo".
trasparente
Como les.escuece este sindicato a.los empresaurios de Neguri. Lo de la caja de resistencia ha hecho doblar las.rodillas a los empresarios varias veces. Estoy jubilao, ya no resido en Euskadi y todavía pago la cuota agusto.
Si se les puede reprochar algo es que se meten demasido en temas de política de cosas que no son laborales, son nacionalistas.
Y a la de confesbask decirle que, aunque los salarios en Euskadi están en la zona alta de España,.siguen siendo una puta mierda.
