Los Premios “Ayuso Fest” de la Cultura: de ensalzar la tauromaquia a encumbrar nombres como Ussía o Inditex

La presidenta madrileña hará entrega de estos galardones el próximo lunes en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. La Comunidad de Madrid vuelve a conceder en una nueva edición sus Premios de Cultura a 15 personalidades de distintas ramas artísticas que han dejado su huella en la región. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha distinguido este 2025 al mundo de la tauromaquia y rostros conocidos como el periodista Alfonso Ussía o marcas como Inditex, de Amancio Ortega, entre otros.

Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Solo les falta que de presentadora lleva a la Mariló Montero. xD
Antipalancas21 #4 Antipalancas21 *
Y yo que tu dejes de decir payasadas diariamente con tus respuestas fuera de lugar. :wall:
Torrezzno #2 Torrezzno *
Falta sionistas y nazis en las etiquetas
Asimismov #6 Asimismov *
#_1 pero si Jon Idígoras. jefazo de Herri Batasuna, conocido como el chiquito de Amorebieta toreó como subalterno en la cuadrilla del Duque de Boroa antes de entrar en prisión. No sé si por ser un mal diestro o porque era buen zuuurdo. :-D
Lyovin81 #5 Lyovin81
Tus paridas inconexas no tienen límite. Seguramente ya lo sabrás, pero no estás bien.
alcama #1 alcama
Todavía sigo esperando que Bildu impida festejos taurinos en Pamplona
