Los Premios “Ayuso Fest” de la Cultura: de ensalzar la tauromaquia a encumbrar nombres como Ussía o Inditex

La presidenta madrileña hará entrega de estos galardones el próximo lunes en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. La Comunidad de Madrid vuelve a conceder en una nueva edición sus Premios de Cultura a 15 personalidades de distintas ramas artísticas que han dejado su huella en la región. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha distinguido este 2025 al mundo de la tauromaquia y rostros conocidos como el periodista Alfonso Ussía o marcas como Inditex, de Amancio Ortega, entre otros.