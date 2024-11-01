Soldado israelí confiesa haber ordenado el asesinato de una familia en Gaza y haber dicho: "Mira qué divertido es oírlos arder" (inglés)  

Durante un podcast, el soldado israelí Yarden Megira habló con orgullo de haber ordenado el uso de un lanzacohetes LAW contra un edificio en Gaza a pesar de saber que había una familia dentro. Dice que le dijo a su compañero: «Me importan una mierda», e insistió en disparar a pesar de la advertencia. Megira continuó describiendo su evidente emoción, diciendo: «Mira qué divertido es oírlos arder». El crudo relato plantea serias dudas sobre la aparente falta de responsabilidad de los soldados israelíes que admiten haber atacado a civiles en Gaza.