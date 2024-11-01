edición general
Soldado israelí confiesa haber ordenado el asesinato de una familia en Gaza y haber dicho: "Mira qué divertido es oírlos arder" (inglés)

Durante un podcast, el soldado israelí Yarden Megira habló con orgullo de haber ordenado el uso de un lanzacohetes LAW contra un edificio en Gaza a pesar de saber que había una familia dentro. Dice que le dijo a su compañero: «Me importan una mierda», e insistió en disparar a pesar de la advertencia. Megira continuó describiendo su evidente emoción, diciendo: «Mira qué divertido es oírlos arder». El crudo relato plantea serias dudas sobre la aparente falta de responsabilidad de los soldados israelíes que admiten haber atacado a civiles en Gaza.

Comentarios destacados:      
XtrMnIO #1 XtrMnIO
El genocidio mejor documentado de la historia, y aún hay malnacidos que defienden a estas bestias ..
14
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#1 Llámese Ayuso.
0
Olepoint #2 Olepoint
Pero luego los echas de una terrazas y se indignan....
8
emmett_brown #4 emmett_brown
BAIA Así que cuando decían que había que arrasar todos los edificios altos de ciudad de Gaza porque había terroristas dentro, era porque a un intelectual de estos se la ponía dura derribar un troncho de hormigón con familias dentro!

Apuntad la matrícula.
3
BastardWolf #7 BastardWolf
#4 bueno la intencionalidad de tirar todos lo de los edificios altos seria la de cortar las comunicaciones y asi apagar el flujo de información que el mundo hasta ahora estabamos recibiendo
0
#8 Albarkas
Sádico de mierda
2
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Acaba de dar todos los datos necesarios para que la Corte Penal Internacional ponga una orden de búsqueda y captura para ser llevado a juicio
1
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Ese no es un soldado es un HP con todas las letras, que no merece estar por el mundo.
0
capitan__nemo #3 capitan__nemo
Ya tiene una diana sobre su persona.
0
emmett_brown #5 emmett_brown
#3 La tiene o se la ha puesto él solito?
0

