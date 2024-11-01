edición general
Esta persona que dice estar orgullosa de ser racista es la ministra israelí de Igualdad Social (EN)  

Aquí está el segmento más extenso del que proviene este vídeo. Toda la sociedad está jodidamente enferma. xcancel.com/HasanKhxnx/status/1968747157239849199

Asimismov
Hasta hace poco los judíos de origen etíope no podían los donar sangre y cuando lo consiguieron, las autoridades sanitarias la desechaban.
Salió a la luz pública en su momento.
Sr.No
#2 Pues anda, que si la base de la civilización occidental son la xenofobia, el racismo y la superioridad moral que te permite dejar de lado cualquier consideración ética, bien se pueden meter por el culo esa "civilización occidental".

Yo continuaré con los principios del renacimiento y la ilustración.
Asimismov
#3 te recomendaría Lao Tse, un chino mucho más individualista que el familiarista Confucio.
ehizabai
El drama de los beta israel, que por muy judíos que sean no los quieren en Israel, por negros.
