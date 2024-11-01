edición general
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de españa en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)  

Después de ayudar a más de 2000 estadounidenses a trasladarse a España durante 22 años, he hecho un seguimiento de sus patrones de éxito y fracaso. Las cifras son impactantes, y las razones no son las que usted cree. Acabo de terminar de analizar nuestra base de datos de clientes de la última década. De las 847 familias y personas estadounidenses que se mudaron a España con intenciones a largo plazo, 618 regresaron a los Estados Unidos en un plazo de 24 meses. [eng]

etiquetas: inmigración , eeuu , usa , españa
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Ni hace falta que estén aquí, bastante tenemos con los de las bases americanas en España.
nightrain #3 nightrain
Hay que mejorar esos datos. Que no pasen de 15 días.
#10 cunaxa
Bueno, un poco cortos sí que son:

Myth #3: “Language Barriers Are Manageable”
The Reality: Spanish fluency isn’t optional — it’s survival.


Si no sabes español, lo llevas crudo para vivir en España. Es algo tan básico que todos lo deberían saber.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Moved esto por todas partes y bajará la vivienda y los precios. Si los americanos ven que duran aquí poco, no vienen :-)
Dragstat #8 Dragstat
#1 "La trampa fiscal estadounidense: los estadounidenses son la única nacionalidad que paga impuestos a ambos países simultáneamente. Jennifer y Mark lo descubrieron en su primer año"

Esta es una de las mayores razones para no salir de su país.
#9 drstrangelove
Seguro que la mayoría vienen para hacer turismo médico, menudo misterio.
ChatGPT #4 ChatGPT *
#_2 hoy en menéame ser xenófobo es bien. Pero selectivo, claro
#7 Sacapuntas
Aquí no tienen ninguna ventaja, a dios gracias. Son sueños rotos. Eso pasa mucho en muchos países. Mira Portugal, Marruecos o Francia. En Gran Bretaña aguantan un poco más. Creo que no les echaremos de menos.
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
pocos me parecen, humo, que no hay sitio y estamos demasiado apretados para aguntar americanadas
#5 encurtido
Es impopular y el típico comentario que sufre un cardumen de negativos, pero desde nuestros teclados en España nos negamos a aceptar, por motivos ideológicos, el nivel de vida que hay en EEUU.

Para comparar en Europa es que ni nos vale Francia o Alemania, tendríamos que hacerlo con Suiza.

Esta gente simplemente se han ido a un país del que no tenían constancia que era tan pobre. Un poco como cuando un español se va de aventuras a Perú porque ha oído que al primo del cuñado de su vecino Paco le fue bien allí en los 70.
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue *
#_4 #5 ¿Por qué casi todo el mundo considera a los estadounidenses el mayor peligro del mundo? ¿Qué habrán hecho?  media
