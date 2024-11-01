Por qué el 73% de los estadounidenses se van de españa en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)  

Después de ayudar a más de 2000 estadounidenses a trasladarse a España durante 22 años, he hecho un seguimiento de sus patrones de éxito y fracaso. Las cifras son impactantes, y las razones no son las que usted cree. Acabo de terminar de analizar nuestra base de datos de clientes de la última década. De las 847 familias y personas estadounidenses que se mudaron a España con intenciones a largo plazo, 618 regresaron a los Estados Unidos en un plazo de 24 meses. [eng]
Myth #3: “Language Barriers Are Manageable”
The Reality: Spanish fluency isn’t optional — it’s survival.
Si no sabes español, lo llevas crudo para vivir en España. Es algo tan básico que todos lo deberían saber.
Esta es una de las mayores razones para no salir de su país.
Para comparar en Europa es que ni nos vale Francia o Alemania, tendríamos que hacerlo con Suiza.
Esta gente simplemente se han ido a un país del que no tenían constancia que era tan pobre. Un poco como cuando un español se va de aventuras a Perú porque ha oído que al primo del cuñado de su vecino Paco le fue bien allí en los 70.