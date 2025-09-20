El Papa León XIV no ruge cuando habla del genocidio en Gaza

El Papa León XIV sobre Gaza: "La palabra genocidio se usa cada vez más, pero la Santa Sede no puede hacer ninguna declaración en este momento".

La población de Gaza está siendo asesinada por el estado genocida de Israel, los medios de comunicación lo están retransmitiendo en directo y esto es lo más empático con los gazatíes que se atreve a pronun﻿ciar el dirigente máximo en la Tierra de la religión del amor. El 82 % de los españoles piensan que es un genocidio, pero el Papa no puede afirmarlo aún.

A algunos puede resultarles sorprendente pero, como siempre, le puede más su papel de jefe del ridículo miniestado del Vaticano, fundado tras los acuerdos de Letrán con el fascista genocida Mussolini y que fue el primer estado en establecer relaciones con la dictadura genocida franquista. Algo que le permitió obtener inmensos privilegios para la iglesia española y que la religión católica fura la oficial durante toda la dictadura iniciada tras el fallido golpe de estado y la subsiguiente guerra civil que arrasó prácticamente toda España.

le puede más su papel de jefe del ridículo miniestado del Vaticano

Unos privilegios que se conservaron en la democracia plena actual gracias a unos acuerdos con la Santa Sede firmados subrepticiamente a la espalda del pueblo entre la iglesia católica española y las autoridades franquistas. De esto tampoco quieren hablar, ni la iglesia española, ni el Papa.