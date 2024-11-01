Rueda debe dimitir ya: presunto delito de prevaricación en la gestión de los incendios forestales-y ahora 5 brigadistas heridos de gravedad

Cinco brigadistas luchan por sus vidas: el precio de la negligencia institucional, su sangre esta en las manos de Alfonso Rueda por negligencia en su gestión. Galicia exige su dimisión yá. .Se trata de exigir responsabilidades penales. Cinco jóvenes están en la UCI por una gestión negligente, deliberada, posiblemente dolosa. El ocultamiento de datos, el bloqueo de fondos, la falta de medios en tierra, la criminalización de los bomberos… todo ello configura un cuadro de presuntos delitos de prevaricación, negligencia grave y abandono de funcione