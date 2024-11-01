edición general
Julia Otero: "El 82 % de los españoles se ha puesto de acuerdo en llamar genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos"

Según el último barómetro del Real Instituto Elcano, el 82% de los españoles llama genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos. En el 82% cabe mucha gente. Cabemos los de derecha y los de izquierda; los vascos y los andaluces y todos los demás; los altos y los bajos, los rubios y los morenos. En el 82% habrá gente con pasta y otra muy humilde. Algunos serán políglotas, otros monolingües, unos tendrán un cochazo de gama alta, otros ni una bici.

fareway #1 fareway
El 18% restante es fiel a la secta Ayuso/Abascal.
11 K 138
#5 luckyy
#1 y que además no les gusta la política
0 K 8
obmultimedia #6 obmultimedia
#5 y no son de izquierda ni de derechas.
1 K 31
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#6 Son de apandar pasta nada mas e insultar.
0 K 20
perrico #8 perrico
#1 Estoy seguro que hasta seguidores de Abascal lo piensan.
Sus votantes tienen un dilema interno bastante grande entre el odio a los musulmanes y el odio a los judíos. Muchos probablemente piensan que es un genocidio pero les parece bien.

Curiosamente se califican a sí mismos como cristianos, pero dejaron de leer la biblia al acabar el antiguo testamento.
0 K 12
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#1 Y Feijóo que dice algo pero con la boca cerrada.
0 K 20
Torrezzno #2 Torrezzno
Me recuerda al chiste:

Un estudio demuestra que el 78% de las personas creen en estadísticas falsas.
El otro 34% no entendió la pregunta.
1 K 26
OCLuis #3 OCLuis *
Los demás aceptan que lo de Gaza no es un genocidio como aceptan cualquier dogma de la fe: por cojones.
0 K 13
ur_quan_master #14 ur_quan_master
#10 lo decían los curas desde el púlpito.
0 K 11
seguidorDeCristo #17 seguidorDeCristo
#14 creo que los curas españoles de la época estaban demasiado preocupados por que no les asesinaran como para razonar con claridad. Si no lo crees puedes mirar, como un ejemplo entre muchos, a los sacerdotes y seminaristas del seminario de Barbastro.

Y no defiendo, en ningún caso, a nadie que aliente ni justifique la violencia, por muy cura que sea, aunque sí que puedo comprenderlo.
0 K 6
Apotropeo #11 Apotropeo
En ese 82%, como dice Julia, cabe mucha gente; menos los hijos de puta.
0 K 8
Castigadordepagascalers #4 Castigadordepagascalers
El resto no es más que escoria que habría que limpiar cuánto antes, así como expropiarles absolutamente.

Los soplapollas de bocs pueden venir a comerme los huevos cuando estimen. :popcorn:
0 K 7
seguidorDeCristo #7 seguidorDeCristo
#4 "El resto no es más que escoria que habría que limpiar cuánto antes, así como expropiarles absolutamente."

Ese es el argumento en el que se están basando los genocidas. Sumándose a su argumento, aunque sea contra ellos, te conviertes en ellos. La violencia gana. El ser humano pierde.
0 K 6
Castigadordepagascalers #9 Castigadordepagascalers
#7 No hubo Núremberg en España. Es hora una Buena Limpieza. El resto es buenismo con los esclavistas, vendepatrias y aplastapobres.

No vas parar a la escoria de bocs ni pepetarra en las urnas. Asume lo de una jodida vez.
0 K 7
seguidorDeCristo #10 seguidorDeCristo
#9 eso mismo decían los golpistas: que España necesitaba una buena limpieza.
0 K 6
Castigadordepagascalers #12 Castigadordepagascalers
#10 Sí, tú tranquilo con tu voto. Que mañana el jefe que te malpaga se meará en tu cara y tu casero te subirá el doble al alquiler. Y lo arreglarán todo enseguida. :-D
0 K 7
seguidorDeCristo #18 seguidorDeCristo
#12 gracias a Dios, hace varias elecciones generales que no voto.
0 K 6
Elanarkadeloshuevos #13 Elanarkadeloshuevos
#9 #10 niños niños, no os peleis, hace falta organizarse pero también autodefensa. Venga daros la mano :hug: :troll:
1 K 14

