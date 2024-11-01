Julia Otero: "El 82 % de los españoles se ha puesto de acuerdo en llamar genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos"

Según el último barómetro del Real Instituto Elcano, el 82% de los españoles llama genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos. En el 82% cabe mucha gente. Cabemos los de derecha y los de izquierda; los vascos y los andaluces y todos los demás; los altos y los bajos, los rubios y los morenos. En el 82% habrá gente con pasta y otra muy humilde. Algunos serán políglotas, otros monolingües, unos tendrán un cochazo de gama alta, otros ni una bici.
Sus votantes tienen un dilema interno bastante grande entre el odio a los musulmanes y el odio a los judíos. Muchos probablemente piensan que es un genocidio pero les parece bien.
Curiosamente se califican a sí mismos como cristianos, pero dejaron de leer la biblia al acabar el antiguo testamento.
Un estudio demuestra que el 78% de las personas creen en estadísticas falsas.
El otro 34% no entendió la pregunta.
Y no defiendo, en ningún caso, a nadie que aliente ni justifique la violencia, por muy cura que sea, aunque sí que puedo comprenderlo.
Los soplapollas de bocs pueden venir a comerme los huevos cuando estimen.
Ese es el argumento en el que se están basando los genocidas. Sumándose a su argumento, aunque sea contra ellos, te conviertes en ellos. La violencia gana. El ser humano pierde.
No vas parar a la escoria de bocs ni pepetarra en las urnas. Asume lo de una jodida vez.