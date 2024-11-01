Julia Otero: "El 82 % de los españoles se ha puesto de acuerdo en llamar genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos"

Según el último barómetro del Real Instituto Elcano, el 82% de los españoles llama genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos. En el 82% cabe mucha gente. Cabemos los de derecha y los de izquierda; los vascos y los andaluces y todos los demás; los altos y los bajos, los rubios y los morenos. En el 82% habrá gente con pasta y otra muy humilde. Algunos serán políglotas, otros monolingües, unos tendrán un cochazo de gama alta, otros ni una bici.