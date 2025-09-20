El ¿genocidio? de cristianos en África como excusa para negar el genocidio en Gaza...y sus culpables

En mis travesías por las aguas tuiteras de la ultraderecha, he detectado últimamente un punto común en su argumentario, destinado a minimizar o incluso negar el genocidio que actualmente vive el pueblo palestino en Gaza: hay un genocidio contra los cristianos en África, uno de verdad, y los progres lo silencian mientras se inventan el de Gaza, que en realidad es una lucha justa contra malvados yihadistas que quieren dominar el mundo occidental para construir un califato.

El último ejemplo de este discurso lo encontré en este tuit de Girauta x.com/JC_Girauta/status/1969027973572419860 , ese vividor que ha pasado por PSOE, PP, Ciudadanos y ahora Vox con tal de vivir del cuento, y que recibe dinero del lobby sionista a cambio de defender las masacres de civiles en Gaza www.diario-red.com/articulo/espana/girauta-estaba-sueldo-organizacione Y se me ocurrió recurrir a Grok, el robot programado por Musk, para desmentir sus falacias. Contra todo pronóstico, Grok me dio la razón en lo sustancial a lo largo de este hilo x.com/zar1716/status/1969115411586113980 , donde reconoce que:

-En Nigeria, más del 80% de las víctimas de los grupos yihadistas (Boko Haram en esencia) son musulmanes moderados, y algo menos del 20% son cristianos.

-Desde 2009, Boko Haram ha matado a 40.000 personas. Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha asesinado a más de 65.000 palestinos.

-En Niger, el otro país africano donde se concentran el terrorismo-guerrillas yihadistas, el número de musulmanes asesinados por ellas está en torno al 60-70%.

Por ende, tanto las cifras globales de víctimas (Nigeria tiene 233 millones de habitantes y los animales de Boko Haram han asesinado 40.000 en 16 años, 32.000 de ellos musulmanes) como el porcentaje de asesinados por credos demuestran que no hay un genocidio contra los cristianos: hay unos grupos terroristas aliados del ISIS que se cargan a cualquiera que discrepe de su cosmovisión medieval...y los musulmanes civilizados (la inmensa mayoría) son sus principales víctimas. Esto no es exclusivo de África. Ya en 2015, el Gobierno de EEUU admitía que entre el 82 y el 97% de las víctimas del terrorismo islamista a nivel mundial eran...musulmanes que no comulgaban con ellos www.bbc.com/news/magazine-30883058

Obviamente, si comparamos la situación con Gaza (2 millones de habitantes, más de 65.000 asesinados en año y medio, destrucción total de sus principales ciudades, hambruna que mata civiles a diario fruto del asedio sionista que impide la entrada de ayuda humanitaria, planes reconocidos por el ministro Smotrich de vaciar Gaza y repartírsela con EEUU elpais.com/internacional/2025-09-17/el-ministro-israeli-de-finanzas-as )...está claro que en Gaza sí hay un genocidio que busca el exterminio del mayor número de palestinos posibles y la deportación del resto para anexionarse sus tierras, repartírselas con Trump y llenarlas de colonos y turistas ricos dispuestos a gozar de los grandes hoteles y atracciones turísticas que se construirán allí por parte de empresas norteamericanas e israelíes.

Girauta no reconoce esta obviedad porque, aparte de ser un payaso con inquietante cara de psicópata, es un mercenario dispuesto a comer gusanos ante una webcam si le pagan lo suficiente. Pero Girauta se calla otro dato aún más comprometedor para sus amos ¿Tenía el terrorismo yihadista (el de verdad, no la resistencia palestina que sólo lucha por la supervivencia de su pueblo) el poder que posee ahora hace 25 años? Indubitadamente NO. Ni por asomo ¿Y qué lo hizo tan fuerte en la actualidad? Un crimen contra la humanidad patrocinado por Bush...y Aznar, también conocido como Ansar: la guerra de Irak.

Cuando se cometió el atentado de las Torres Gemelas, Al Qaeda era una organización terrorista bien organizada y financiada, pero con unos pocos miles de miembros repartidos principalmente por Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen. Su objetivo principal era organizar atentados espectaculares, cuya planificación llevaba años, destinados a hacer el máximo daño a EEUU y sus aliados, a quienes consideraban opresores del mundo islámico. El 11S, la bomba contra el destructor USS Cole en Yemen, los ataques de las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania...representaban esa apuesta estratégica. Evidentemente Al Qaeda aspiraba a más, pero no tenía el apoyo popular necesario para organizar guerrillas capaces de derrocar gobiernos y tomar el control de países islámicos.

Cuando Bush y su bufón Ansar promovieron la guerra de Irak, sabían que se basaba en mentiras. Sadam no tenía armas de destrucción masiva (era obvio porque NADIE se atreve a incomodar a un país con armas de destrucción masiva, véase Corea del Norte, y Sadam se estaba poniendo de rodillas para evitar la invasión de su país en vez de amenazar con usarlas). Pero querían el petróleo iraquí y un país títere en pleno Oriente Medio. O, más bien, Bush lo quería. Ansar simplemente quería meter cabeza en las élites neocon norteamericanas para vivir como Dios con las prebendas que le regalasen una vez que dejase la presidencia española. Y lo logró con creces. Hasta su hijo, cuyas luces son prácticamente nulas, lidera un fondo buitre yanqui www.infolibre.es/politica/fondos-estadounidenses-especulacion-inmobili

Irak era una balsa de aceite, la dictadura tenía un ejército débil pero no había una oposición organizada que pudiera tomar el poder con apoyo exterior. Por eso la guerra fue muy rápida pero la posguerra tan atroz. Porque Bush disolvió el ejército iraquí y montó un gobierno sin ningún tipo de apoyo popular, integrado por ciertas figuras prouseñas de la comunidad chií, en un país mayoritariamente suní. Ese gobierno, corrupto y servil hasta la médula, tenía a todos los suníes y a gran parte de los chiíes (véase Moqtada al Sadr) en contra.

Pronto comenzaron a surgir guerrillas locales, integradas en gran parte por antiguos soldados de Sadam en el paro y hartos de que su país fuese una colonia norteamericana. Y Al Qaeda aprovechó la situación. Poniendo dinero y propaganda a raudales, unificó a la mayor parte de guerrillas dispersas, montando una filial que, por primera vez en la historia del grupo, tenía decenas de miles de hombres a su alcance, mataba soldados norteamericanos casi a diario, lanzaba varios ataques suicidas por semana contra la comunidad chií (con decenas de muertos civiles en cada atentado) y controlaba amplios territorios en Irak. Su líder era Al Zarqawi, muerto en un ataque norteamericano que descabezó a Al Qaeda dando lugar a algo aún peor...el ISIS.

El ISIS nace de una escisión de Al Qaeda en Irak que considera que su liderazgo pakistaní (capitaneado por Al Zawahiri, tras el enclaustramiento de Bin Laden para no ser detectado por la CIA, finalmente infructuoso) era demasiado débil y cobarde. El ISIS nace para crear un califato mundial. Y con la potencia en hombres y armas heredada de Al Qaeda, logra tomar el control de un tercio de Irak y toda la mitad este de Siria, creando por primera vez un "Estado" que unifica territorios de varios países. El ISIS tiene claro que el control territorial es la clave del éxito, y se expande por África captando a grupos locales como Boko Haram, una guerrilla residual hace 20 años...que hoy goza del poder de un pequeño ejército gracias a los millones recibidos desde las arcas del ISIS (Boko Haram juró lealtad al ISIS en 2015, y desde entonces su crecimiento fue exponencial). Lo mismo puede decirse de Al Shabab en Somalia y de grupos similares en Mauritania o Níger. Tras la ofensiva norteamericana en Irak que acabó tomando Mosul, la capital del ISIS, el grupo perdió prácticamente todo su poder territorial en Irak y Siria, pero sigue fuerte en el centro de África.

Nada de esto habría sucedido sin la guerra de Irak. La guerra provocó 300.000 muertos directos, la gran mayoría (208.000) civiles www.iraqbodycount.org/ Pero, sobre todo, abrió las puertas del infierno al regalar a Al Qaeda las almas de cientos de miles de iraquíes indignados y desesperados por la ocupación ilegal de su país. Cuando Ansar, previo pago del lobby israelí, dice que si el genocidio en Gaza no se ejecuta completamente Occidente tendrá un gran problema elpais.com/espana/2025-09-17/aznar-asegura-que-si-israel-pierde-lo-que vuelve a mostrar no sólo su absoluta podredumbre moral, sino un cinismo sin límites. Palestina no causa ningún daño a Occidente defendiendo su derecho a ser un Estado libre de la ocupación ilegal de sus tierras. Él, por el contrario, dio a Al Qaeda, junto con Bush, el mejor regalo que podía soñar. Al Qaeda lo aprovechó. Y por eso hoy, en África, los asesinatos de cristianos (y sobre todo musulmanes) alcanzan cifras inimaginables en el año 2000. Las cifras que Girauta usa para defender la masacre de palestinos inocentes. Basura.