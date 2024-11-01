edición general
Premio Planeta a Juan del Val ¿Atresmedia vuelve a las andadas tras Vallés y Sonsoles Ónega? - 2025

JF Lamata y Vicente apostaron sobre si en 'El Hormiguero' habría alguna puya sobre la entrega de premios Planeta a empleados del Grupo Planeta. (Vicente ganó la apuesta)

#1 poxemita
El Planeta es como el Cervantes, un año para alguien de la casa (España en el Cervantes) y otro para alguien de fuera (Iberoamerica).
