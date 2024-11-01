La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi denuncia malos tratos y traslado ilegal en su encarcelamiento en Irán  

Mohammadi, detenida el 12 de diciembre junto a otros activistas en Mashad, está condenada a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021. La sentencia contra Mohammadi se produce tras las protestas que sacudieron Irán en diciembre y enero, que comenzaron en Teherán por la caída del rial, pero pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y se apagaron tras una brutal represión...