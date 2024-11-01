edición general
10 meneos
9 clics
La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi denuncia malos tratos y traslado ilegal en su encarcelamiento en Irán

La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi denuncia malos tratos y traslado ilegal en su encarcelamiento en Irán  

Mohammadi, detenida el 12 de diciembre junto a otros activistas en Mashad, está condenada a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021. La sentencia contra Mohammadi se produce tras las protestas que sacudieron Irán en diciembre y enero, que comenzaron en Teherán por la caída del rial, pero pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y se apagaron tras una brutal represión...

| etiquetas: iran , nobel , derechos humanos , mohammadi
8 2 1 K 107 actualidad
2 comentarios
8 2 1 K 107 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El Gobierno iraní reconoce la muerte de 3.117 personas en una violencia que atribuye a Estados Unidos e Israel, pero la ONG opositora HRANA, con sede en EEUU., sitúa la cifra en 7.010, si bien continúa verificando más de 11.700 posibles muertes, así como 53.800 arrestos. Mohammadi, premio Nobel de la Paz en 2023, ha sido arrestada en 13 ocasiones y condenada en 10, pero aun así la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos fundamentales en Irán, incluida la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico...
1 K 22
#2 Galton
¡No se podía saber!
0 K 8

menéame