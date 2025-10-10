edición general
Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado: “Maduro decide, pero va a salir con o sin negociación”

La líder opositora venezolana reflexiona en una entrevista con EL PAÍS sobre las implicaciones de ganar el Nobel de la Paz horas después de ser premiada

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Últimamente todos los premios nobel de la paz parecen premios de la guerra....
koestler #3 koestler
#1 Es lo que hay que hacer luchar contra dictadores.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#3 De forma democrática siempre, sí. Un golpe de Estado violento en Venezuela a saber en qué podría desembocar, pero nada bueno, seguro.
Supercinexin #5 Supercinexin
Qué paz más cojonuda la de la guarra golpista ésta. Un pacifismo de puta madre, digno del galardón, no cabe duda.
Arzak_ #2 Arzak_
El plan es marcarle un Gafadi a Maduro y a María Corina elegirla como la presidenta concubina del Tio Sam, lo del Nobel fue solo cuestión de propaganda y un truco barato del circo emocional, para que el populacho no se queje de la insaciable voracidad de los golosos del norte. {0x1f60e}
