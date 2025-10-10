·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11000
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
6029
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
7068
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
6726
clics
Madrid no es como Tokio
4827
clics
Así no se pone el lacito
más votadas
532
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
664
El vídeo de Miguel Ángel Rodríguez donde reconoce al juez que se inventó que el fiscal general retiró el pacto por “órdenes de arriba”
321
Sánchez invitado a la firma entre Israel y Hamás
480
Este es el informe sobre las residencias de Ayuso que nadie en el PP quiere que leas: “La situación es crítica”
480
El vídeo de González Amador, la pareja de Ayuso, explicando que esperaba que la prensa nunca conociera sus presuntos delitos: “Que sea rápido y sin ruido”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
6
clics
Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado: “Maduro decide, pero va a salir con o sin negociación”
La líder opositora venezolana reflexiona en una entrevista con EL PAÍS sobre las implicaciones de ganar el Nobel de la Paz horas después de ser premiada
|
etiquetas
:
venezuela
,
maduro
,
maría corina
,
nobel paz
1
1
0
K
11
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
11
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
SeñorPresunciones
Últimamente todos los premios nobel de la paz parecen premios de la guerra....
1
K
32
#3
koestler
#1
Es lo que hay que hacer luchar contra dictadores.
0
K
6
#4
SeñorPresunciones
#3
De forma democrática siempre, sí. Un golpe de Estado violento en Venezuela a saber en qué podría desembocar, pero nada bueno, seguro.
0
K
12
#5
Supercinexin
Qué paz más cojonuda la de la guarra golpista ésta. Un pacifismo de puta madre, digno del galardón, no cabe duda.
0
K
20
#2
Arzak_
El plan es marcarle un Gafadi a Maduro y a María Corina elegirla como la presidenta concubina del Tio Sam, lo del Nobel fue solo cuestión de propaganda y un truco barato del circo emocional, para que el populacho no se queje de la insaciable voracidad de los golosos del norte.
1
K
19
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente