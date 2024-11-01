edición general
Premio Nobel de Física 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis

El Premio Nobel de Física 2025 ha sido otorgado a los investigadores John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por demostrar en una serie de experimentos que las propiedades extrañas del mundo cuántico pueden hacerse concretas en un sistema lo suficientemente grande como para sostenerse en la mano. Un sistema eléctrico superconductivo pudo tunelizar de un estado a otro, como si pasara directamente a través de una pared. También demostraron que el sistema absorbía y emitía energía en dosis de tamaños específicos.

Barney_77 #1 Barney_77
Yo hasta que Francis no me lo explique y lo demuestre no me creo nada
#2 Toponotomalasuerte
#1 nos lo explicará, lo demostrará y como siempre no entenderemos una mierda de lo que dice y quedaremos jodidos pensando que somos gorkis. Pero bueno, ya hay temita para este jueves tarde.
Apotropeo #3 Apotropeo *
Los premios Nobel tienen un prestigio que es debido a los premiados, a su vez los premiados alcanzan prestigio por conseguir el premio; y todo ello se acabará abruptamente en cuanto se lo den al Trumpeta
#4 Zamarro
Trump se esta poniendo nervioso, ya estan repartiendo los Nobel y del suyo no sabemos nada.
A ver si es que desplegar tropas militares contra tu propio pais y ayudar a otros paises a que masacren a su poblacion no va a estar bien visto en 2025 ...
