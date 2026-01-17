edición general
El Premio Nacional del Juguete galardona a un juego de mesa que ningún miembro del jurado ha visto ni jugado

“Como juzgar un libro sin leerlo”; “No es un premio de juguetes, es un concurso de redacción”; “Una oportunidad perdida”... Así valoran algunos expertos, asociaciones y editoriales lo ocurrido con el Premio Nacional del Juguete 2025, organizado por el Ministerio de Juventud e Infancia y dotado con 30.000 euros para el ganador. A pesar de que la participación era abierta, se presentaron solo siete candidaturas, que se juzgaron exclusivamente basándose en una memoria enviada por los candidatos.

javibaz #2 javibaz
Esto deja claro la importancia de la mayoría de premios que se entregan ahora mismo. Marketing puro y duro.
pepel #3 pepel
Pues como el premio Nobel.
bigmat #4 bigmat *
Premio por un Ministerio, premio otorgado al amigo o afiliado del partido al mando. Sira Rego (IU)....mirad los detalles del ganador.
No tengo certezas pero tampoco dudas.

Flora María Nieto Linares, Irene Hervías Moríñigo, Noelia García González y Sofía Busnadiego García.
#5 sliana
Vera, una historia de amor, el juego
