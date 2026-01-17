El Premio Nacional del Juguete galardona a un juego de mesa que ningún miembro del jurado ha visto ni jugado

“Como juzgar un libro sin leerlo”; “No es un premio de juguetes, es un concurso de redacción”; “Una oportunidad perdida”... Así valoran algunos expertos, asociaciones y editoriales lo ocurrido con el Premio Nacional del Juguete 2025, organizado por el Ministerio de Juventud e Infancia y dotado con 30.000 euros para el ganador. A pesar de que la participación era abierta, se presentaron solo siete candidaturas, que se juzgaron exclusivamente basándose en una memoria enviada por los candidatos.