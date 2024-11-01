edición general
Le pregunté al Pentágono sobre el mentor de Pete Hegseth. Entonces comenzaron las amenazas [Ing]

Hegseth, que se refiere a Geressy como «mi crítico más severo y mi mejor mentor», le entregó en marzo la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda condecoración más importante del Ejército por valor, por la conducta de Geressy tras una emboscada en Bagdad en 2007. Descubrí que la dirección de correo electrónico de Geressy estaba vinculada a una página pública de Goodreads con una lista de «lecturas actuales» que incluía varios libros con historias sobre «esposas asiáticas compartidas». Estas obras pornográficas, con títulos como…

2 comentarios
#1 Grahml *
Curioso gusto el del mentor este, entre libros de Pete Hegseth y de mujeres tailandesas tipo "Thai wife sharing".  media
Lerena #2 Lerena
Un asunto muy turbio. Creo. La noticia está en inglés y no entiendo nada. ¬¬
