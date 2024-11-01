Si te preguntas por qué ahora se hacen películas tan largas, la respuesta es muy sencilla: la televisión

La media de duración de las diez películas americanas más taquilleras en 1985 era de 116 minutos. En 2002, con los mismos términos, la duración media era de 118, con solo tres películas pasando de las dos horas. Tras la pandemia, la duración de las películas más comerciales se ha incrementado dramáticamente. Las plataformas quieren que te quedes con ellos el mayor tiempo posible, y los multicines masivos hacen posible que películas de duraciones excesivas se proyecten cada diez minutos, copando las salas y condenando a cintas menos explosivas.