2
meneos
14
clics
Prefiero un troyano de Ares a tus Cookies: Internet antes vs ahora
Hay un sonido que la Generación Z nunca entenderá. No es música, es ruido. Es el chirrido agónico de un módem de 56k intentando conectarse al mundo.
etiquetas
internet
emule
goatse
tecnología
#1
Sersupremo
Yo sufrí Goatse.
Two girls one cup, jamás llegue a verlo, pero si me lo explicaron.
Con eso tenía suficiente.
