Prefiero un troyano de Ares a tus Cookies: Internet antes vs ahora

Hay un sonido que la Generación Z nunca entenderá. No es música, es ruido. Es el chirrido agónico de un módem de 56k intentando conectarse al mundo.

Sersupremo #1 Sersupremo
Yo sufrí Goatse.
Two girls one cup, jamás llegue a verlo, pero si me lo explicaron.
Con eso tenía suficiente.
