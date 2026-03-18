Los precios del petróleo alcanzan casi los 110 dólares [ENG]

El crudo Brent subió más de un 5% hasta casi 110 dólares por barril el miércoles después de que Israel atacara la mayor reserva de gas natural del mundo en una operación coordinada con Estados Unidos. El ataque marca la primera vez que se apunta a infraestructuras de petróleo y gas en territorio iraní, y no en el golfo, desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Irán comparte su enorme yacimiento de gas South Pars con Catar, que utiliza su parte para suministrar aproximadamente una quinta parte del GNL mundial.