Los precios del "jet fuel" se duplican y ya superan al inicio de la guerra de Ucrania [EN]

El índice Platts Jet Fuel Price Index es publicado por S&P Global Energy Platts y refleja sus evaluaciones diarias de los precios al contado del combustible para aviones en el mercado físico de los centros regionales relevantes.
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Tic, tac, tic, tac...
PD: La hostia económica ya no nos la quita nadie, aunque por ahora quienes más van a sufrir son los países con menos capacidad de pagar las subidas, los más débiles.
Si esto se alarga dos semanas más ya será imparable y provocará daños estructurales importantes.
Hace poco descubrí que el ácido sulfúrico es crucial en minería de cobre y que es otro de los recursos que están sufriendo de un corte brutal.
Y si se para la minería de cobre hablamos de que todo lo eléctrico queda en jaque o muy tocado. Es decir, que el plan B también sube de precio.
Lo peor es que si mañana parasen esto aún tendríamos una hostia económica fuerte, imaginate si se alarga meses...
En realidad está en juego el sistema al completo.
Tic, tac, tic, tac...