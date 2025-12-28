·
14
meneos
19
clics
Los precios del alquiler desplazan a casi 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza del mercado: "No cumplo con los requisitos que las inmobiliarias piden"
Las viviendas que forman parte de las Bolsas de Vivienda Asequible de Provivienda tienen alquileres entre un 20% y un 30% por debajo del mercado para personas vulnerables
|
etiquetas:
:
vivienda
,
alquiler
,
españa
13
1
3
K
118
actualidad
9 comentarios
13
1
3
K
118
actualidad
#3
secreto00
Los precios y la leyes.
Quién va a alquilar a alguien con pocos recursos?, aunque pueda pagar el alquiler. Sabes que si dejan de pagar, no puedes echarlos.
4
K
44
#4
VFR
#3
Demos gracias a Sánchez
0
K
8
#5
platypu
#4
Gracias Pedro
0
K
7
#1
NPCMeneaMePersigue
Lo arreglamos en reddit quejándonos del calor de españa, del mal tiempo y metiendo la idea en los subredits de viaje de "sitios para viajar que no haga mucho calor, que el sur de europa es insoportable" esto posiciona en google y hunde la demanda
www.meneame.net/m/actualidad/calentamiento-desinfla-burbuja-inmobiliar
0
K
20
#2
VFR
12'5 millones de personas , cuantas personas viven en alquiler?
1
K
20
#7
gershwin
"No cumplo con los requisitos que las
inmobiliarias
aseguradoras piden"
De los creadores de 'pues que aseguren su negocio rentista'
0
K
11
#8
BoosterFelix
No sé, yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto está tomando por malvadas o tontas, y…
» ver todo el comentario
0
K
10
#9
BoosterFelix
#8
No tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.
Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos…
» ver todo el comentario
0
K
10
#6
CharlesBrowson
La situación es tal que debemos dejar los lados los ismos y las higienes doctrinarias para adoptar una política pragmática y urgente, sino ahora que es insostenible irá escalando aún más
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
