El precio de la vivienda supera incluso a los más ricos: crece hasta un 30% más que las rentas en los municipios con más fortunas del país

Comprar una vivienda cada vez es más caro incluso en las zonas con más fortuna del país. Pozuelo de Alarcón (Madrid) repitió un año más como el municipio de España con más renta bruta con 88.011 euros de media por contribuyente, lo que supone un 3,2% más que hace un año, según la Estadística de IRPF por municipios relativa a 2023 publicada por la Agencia Tributaria. Mientras tanto, el metro cuadrado ha crecido un 21,8% en el mismo periodo. Es decir, un español paga cerca de 383.600 euros por una vivienda de 80 metros cuadrados, según Idealista.
