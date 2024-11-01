El precio de la vivienda alcanza máximos desde 2007: ¿estamos a las puertas de otra burbuja inmobiliaria?

Veníamos de una sociedad de propietarios que en 2008 saltó por los aires y que ha dejado, además, nuevas modalidades de alojamiento: la vivienda compartida, los sótanos o locales reacondicionados, palomares, hoteles cápsula…
ahora mismo incluso se va a usar la vivienda como valor refugio, ya que estamos en tiempos interesantes (proverbio chino)
suma que España tiene estabilidad social, buen clima, buena sanidad, etc. Pues se nos llena todo de gente, algunos con mucho más poder adquisitivo que los locales.
Añade la inflación también.
El resultado; subidas constantes