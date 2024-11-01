edición general
El precio mundial de la carne marca un récord histórico con un explosivo aumento en el último año

El precio mundial de la carne marca un récord histórico con un explosivo aumento en el último año

El récord refleja una combinación entre la escasez de carne para la exportación en varios de los principales países productores y una demanda mundial sostenida. El precio de la carne de res no solo ha subido por la falta de suministros en países como Brasil y Estados Unidos, sino también, por otros factores como el elevado costo del alimento para el ganado, la energía, la mano de obra, el transporte, los brotes de enfermedades animales y las persistentes tensiones e incertidumbres sobre el rumbo de las políticas comerciales.

2 comentarios
pitercio #1 pitercio *
Sí, se ha consumado el 100% en 4 años. Los entrecots gallegos o extremeños de 12 a 26, el solomillo de 24 a 46, la panceta curada a veintipico ¿Estamos locos o qué? Me he hecho medio vegano por encabronamiento más que por convicción o no poder pagarlo, es que no me sale del rabo financiar a payasos, como con el aceite de oliva. Y comer fuera... pago por algo que valga la pena en todos los sentidos: calidad del producto, elaboración original y cuidada, entorno agradable y tranquilo; ir por salir a cualquier sitio, que vaya su puta madre; en un pub, si no tienen cerveza buena, pido agua fría, la mega comercial barata que la guarden para quién la quiera.
#2 z1018
Cortar el suministro de fertilizantes de Rusia iba a destruir a Rusia y lo mismo con la energía o la madera
