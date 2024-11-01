El precio mundial de la carne marca un récord histórico con un explosivo aumento en el último año

El récord refleja una combinación entre la escasez de carne para la exportación en varios de los principales países productores y una demanda mundial sostenida. El precio de la carne de res no solo ha subido por la falta de suministros en países como Brasil y Estados Unidos, sino también, por otros factores como el elevado costo del alimento para el ganado, la energía, la mano de obra, el transporte, los brotes de enfermedades animales y las persistentes tensiones e incertidumbres sobre el rumbo de las políticas comerciales.