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El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en diferentes ciudades de España, dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

| etiquetas: gasolina , diesel , iva , impuesto de hidrocarburos
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2 comentarios
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Ya se ven gasolinas a 1,6 €, 1,459 euros e incluso menos.

Este es el grafico de la subida en 20 dias y la bajada actual  media
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#2 joseangel277
"Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha."

...Y cuanto llegues a los 100.000 kms tienes la admisión llena de chapapote procedente de la puta EGR
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menéame