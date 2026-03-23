El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en diferentes ciudades de España, dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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Este es el grafico de la subida en 20 dias y la bajada actual
En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha."
...Y cuanto llegues a los 100.000 kms tienes la admisión llena de chapapote procedente de la puta EGR