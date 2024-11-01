edición general
El precio de la energía industrial en España: de lastre a factor competitivo

El déficit de tarifa quedará saldado en 2028 (2.390 M€ en 2025). La reducción del RECORE 4.200 M€ en 2025 y costes insulares 800 M€. Permitiendo eliminar impuestos como el 7 % del IVPEE, el canon hidráulico y el impuesto al combustible nuclear gastado, además de reducir hasta un 25 % los cargos eléctricos.
En total, el sistema podría aligerarse en torno a 5.000 M€, lo que equivaldría a una reducción de 20 €/MWh en 2028 y de hasta 40 €/MWh en 2035, año en el que los cargos netos podrían llegar a cero si no se introducen nuevos costes.

reithor #2 reithor
Lo más triste de esto es que en 2028 el gobierno será diferente, y si salen los de enfrente seguro que lo aprovechan para Robernar a lo grande
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Excelente articulo (que no se leerá), bien explicados los datos económicos importantes del sistema eléctrico. Aunque mucho me temo que el Gobierno no le hará ni caso.

Como bien indica, es necesario mantener las nucleares con un coste de 45€ el MWh (antes de impuestos) para tener un escenario de electricidad barata para la industria. El impuesto al combustible nuclear creado en 2013 para contribuir a pagar el déficit de tarifa durante 15 años, en 2028 se termina de pagar el déficit, y sería…   » ver todo el comentario
#3 Marisadoro *
2019 - Endesa, Iberdrola y Naturgy pactan el cierre de sus centrales nucleares.
#4 Marisadoro *
Relacionadas?
Iberdrola gana 5.307 millones a septiembre y enfila unas ganancias y dividendo récord en 2025
www.meneame.net/story/iberdrola-gana-5-307-millones-septiembre-enfila-

Endesa duplica sus ganancias en el primer trimestre hasta los 583 millones
www.meneame.net/story/endesa-duplica-ganancias-primer-trimestre-hasta-
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 No, porque sus mayores ganancias están en EEUU y Reino Unido, sin contar con Brasil, Argentina y otros 16 países.
Y este artículo va de España.

Aunque su sede esté en España, si no lo sabias es una multinacional, como Coca Cola o Nestle
#6 Marisadoro
#5 Lo has dicho, una multinacional, pidiendo que le reduzcan la fiscalidad. Perfecto.
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 ¿Pero tú has leído y pensando antes de comentar?
Una multinacional que su mayor beneficio lo obtiene en el extranjero y que en España paga el 30% en impuesto de sociedades y no pide que se lo bajen. ¿Cuando ha pedido que le reduzcan la fiscalidad a la empresa?
