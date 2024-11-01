El precio de la energía industrial en España: de lastre a factor competitivo

El déficit de tarifa quedará saldado en 2028 (2.390 M€ en 2025). La reducción del RECORE 4.200 M€ en 2025 y costes insulares 800 M€. Permitiendo eliminar impuestos como el 7 % del IVPEE, el canon hidráulico y el impuesto al combustible nuclear gastado, además de reducir hasta un 25 % los cargos eléctricos.
En total, el sistema podría aligerarse en torno a 5.000 M€, lo que equivaldría a una reducción de 20 €/MWh en 2028 y de hasta 40 €/MWh en 2035, año en el que los cargos netos podrían llegar a cero si no se introducen nuevos costes.
| etiquetas: recore , déficit de tarifa , cargos , costes regulados
Como bien indica, es necesario mantener las nucleares con un coste de 45€ el MWh (antes de impuestos) para tener un escenario de electricidad barata para la industria. El impuesto al combustible nuclear creado en 2013 para contribuir a pagar el déficit de tarifa durante 15 años, en 2028 se termina de pagar el déficit, y sería… » ver todo el comentario
Y este artículo va de España.
Aunque su sede esté en España, si no lo sabias es una multinacional, como Coca Cola o Nestle
Una multinacional que su mayor beneficio lo obtiene en el extranjero y que en España paga el 30% en impuesto de sociedades y no pide que se lo bajen. ¿Cuando ha pedido que le reduzcan la fiscalidad a la empresa?