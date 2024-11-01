El precio del cacao sube y empiezan las trampas: ¿qué lleva el chocolate que compras en el supermercado?

Una revisión de las etiquetas nutricionales de estos productos populares nos da más pistas: Tableta de chocolate con leche Nestlé: aunque contiene solo manteca de cacao como grasa, el azúcar representa 58 gramos de una tableta de 100 gramos. Cacao soluble ColaCao: contiene un 22% de cacao puro desgrasado, pero es en su mayoría azúcar, con más de 77 gramos por cada 100. Kit-Kat: el azúcar sigue siendo el primer ingrediente, con 45 gramos por cada 100, pero además las grasas principales son de palma y otras fuentes...