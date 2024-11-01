edición general
El precio del cacao sube y empiezan las trampas: ¿qué lleva el chocolate que compras en el supermercado?

Una revisión de las etiquetas nutricionales de estos productos populares nos da más pistas: Tableta de chocolate con leche Nestlé: aunque contiene solo manteca de cacao como grasa, el azúcar representa 58 gramos de una tableta de 100 gramos. Cacao soluble ColaCao: contiene un 22% de cacao puro desgrasado, pero es en su mayoría azúcar, con más de 77 gramos por cada 100. Kit-Kat: el azúcar sigue siendo el primer ingrediente, con 45 gramos por cada 100, pero además las grasas principales son de palma y otras fuentes...

¿Empiezan? Hacia tiempo que no veia un eufemismo ironico en un titular xD xD xD xD
Lo que compras en el supermercado no es chocolate.
Macolate (solo para fans de Friends)
Ahora con más Soylent Green.
¿Se vende chocolate sin azucar?
